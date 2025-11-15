Ричмонд
Число пострадавших в аварии с автобусом в Челябинске увеличилось до 12

В минздраве Челябинской области уточнили число пострадавших в аварии с междугородним автобусом, врезавшимся в опору моста. С места ДТП госпитализированы 12 человек.

Источник: РИА "Новости"

«На месте массового ДТП с автобусом сегодня работали восемь бригад скорой помощи. Всем пострадавшим незамедлительно оказана медицинская помощь. Госпитализированы 12 человек, в том числе один ребенок, — пояснили в ведомстве. — Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, остальные стабильны».

В следственном управлении СК региона по факту аварии возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Истребована документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, в том числе технического состояния транспортного средства перед выпуском на линию, — сообщили в СК. — Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших случившемуся».