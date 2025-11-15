Число пострадавших в аварии с автобусом в Челябинске увеличилось до 12

«На месте массового ДТП с автобусом сегодня работали восемь бригад скорой помощи. Всем пострадавшим незамедлительно оказана медицинская помощь. Госпитализированы 12 человек, в том числе один ребенок, — пояснили в ведомстве. — Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, остальные стабильны».
В следственном управлении СК региона по факту аварии возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
«Истребована документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, в том числе технического состояния транспортного средства перед выпуском на линию, — сообщили в СК. — Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших случившемуся».