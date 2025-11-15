Мэр Перми Соснин выразил соболезнования семьям погибших в ДТП под Кунгуром

— Вчера вечером на трассе в Кунгурском районе случилась страшная авария: микроавтобус, направлявшийся из Перми, столкнулся с грузовым автомобилем. Среди тех, кто находился в автобусе, были жители Перми. От городской администрации оперативно организуем помощь и окажем всевозможную поддержку тем, кого коснулась эта трагедия. Выражаю соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — написал в своем телеграм-канале глава Перми Эдуард Соснин.