Мэр Перми Соснин выразил соболезнования семьям погибших в ДТП под Кунгуром

— Вчера вечером на трассе в Кунгурском районе случилась страшная авария: микроавтобус, направлявшийся из Перми, столкнулся с грузовым автомобилем. Среди тех, кто находился в автобусе, были жители Перми. От городской администрации оперативно организуем помощь и окажем всевозможную поддержку тем, кого коснулась эта трагедия. Выражаю соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — написал в своем телеграм-канале глава Перми Эдуард Соснин.
Напомним, жуткая авария произошла вечером 14 ноября под Кунгуром вблизи села Кыласово. В 20.35 микроавтобус «Соболь» выехал на встречку и врезался в грузовик. Позже замначальника ГАИ по Пермскому краю Владимир Першин расскажет, что на встречную полосу водитель «Соболя» выехал, чтобы избежать столкновения с впереди идущей машиной.
В аварии погибли, 7 человек, в том числе 17-летняя девушка, 12 — пострадали. Пять пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные семь — в тяжелом. Среди пострадавших есть ребенок. Как рассказали «КП-Пермь» в краевом Минздраве, он находится в состоянии средней степени тяжести и получает всю необходимую помощь, как и остальные пострадавшие.