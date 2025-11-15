В Челябинске автобус въехал в опору моста

«В средствах массовой информации сообщается, что 15 ноября в вечернее время водитель автобуса не справился с управлением, наехал на препятствие и врезался в опору моста, расположенного на улице Рождественского в Челябинске, в результате чего пострадали семь пассажиров, в том числе несовершеннолетний», — говорится в релизе.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В настоящее время следователи истребовали документацию из организации по перевозке пассажиров, в том числе касающуюся технического состояния транспортного средства перед выпуском на линию, уточнили в пресс-службе.