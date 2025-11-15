В Челябинске автобус въехал в опору моста

«В средствах массовой информации сообщается, что 15 ноября в вечернее время водитель автобуса не справился с управлением, наехал на препятствие и врезался в опору моста, расположенного на улице Рождественского в Челябинске, в результате чего пострадали семь пассажиров, в том числе несовершеннолетний», — говорится в релизе.