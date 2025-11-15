Ричмонд
В Италии парень из Молдовы стал жертвой жестокого нападения: После избиения его госпитализировали с тяжелыми травмами

Полиция уже опросила свидетелей, задержала нападавших и начала расследование, чтобы установить мотивы преступления.

Источник: Комсомольская правда

На Хэллоуин в Италии избили гражданина Молдовы.

В ночь на 31 октября, в Хэллоуин, в городе Медичина (Италия) 25-летний гражданин Молдовы стал жертвой жестокого нападения. Молодой человек получил многочисленные травмы лица и головы и был доставлен в больницу в Болонье.

Трое местных сверстников, которых жертва знала, подошли к нему в парке и начали оскорблять, а затем избили ногами и кулаками, оставив пострадавшего в беспомощном состоянии. Мужчина сумел дойти до соседних домов и вызвать помощь.

Полиция уже опросила свидетелей, задержала нападавших и начала расследование, чтобы установить мотивы преступления. Злоумышленникам грозит уголовная ответственность за причинение телесных повреждений.

Пострадавшего выпишут из больницы через месяц.

