В Италии парень из Молдовы стал жертвой жестокого нападения: После избиения его госпитализировали с тяжелыми травмами

На Хэллоуин в Италии избили гражданина Молдовы.
В ночь на 31 октября, в Хэллоуин, в городе Медичина (Италия) 25-летний гражданин Молдовы стал жертвой жестокого нападения. Молодой человек получил многочисленные травмы лица и головы и был доставлен в больницу в Болонье.
Трое местных сверстников, которых жертва знала, подошли к нему в парке и начали оскорблять, а затем избили ногами и кулаками, оставив пострадавшего в беспомощном состоянии. Мужчина сумел дойти до соседних домов и вызвать помощь.
Полиция уже опросила свидетелей, задержала нападавших и начала расследование, чтобы установить мотивы преступления. Злоумышленникам грозит уголовная ответственность за причинение телесных повреждений.
Пострадавшего выпишут из больницы через месяц.
