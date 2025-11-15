В Ростовской области нашли двух пропавших школьниц

В Миллеровском районе Ростовской области в отдел полиции обратился мужчина. Он рассказал, что его дочь не вернулась из школы. Также дома не появилась и ее 11-летняя подруга.
Сотрудники полиции оперативно установили местонахождение подростков. Оказывается, после уроков подруги уехали гулять в Ростов. Сейчас девочки уже дома. Противоправных действий в отношении подростков совершенно не было, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
— В отношении родителей составлены административные протоколы по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — сказали в ГУ МВД России по Ростовской области.
