Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовчанка во время продажи мебели в сети лишилась своих денег

В Ростове женщина хотела продать имущество, а стала жертвой афериста.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в один из отделов полиции обратилась 44-летняя горожанка. Она рассказала, что опубликовала на сайте объявление о продаже мебели. Вскоре с ней связался потенциальный «покупатель». Во время переписки он убедил ее сообщить реквизиты банковской карты. Аферист объяснил, что эта информация нужна для оплаты покупки.

Ростовчанка не заподозрила подвох и назвала все цифры. Вскоре с ее счета списали 23 500 рублей. Незнакомец же перестал выходить на связь.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого в совершении данного преступления. — сказали в донском главке.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

«Вы — фигурант расследования»: Как профессор вуза из Ростова отдал мошенникам 22 миллиона и собирался заплатить им еще.

«Называла меня астральным мужем»: Поклонница девять лет преследует звезду «Битвы экстрасенсов» из Ростова.