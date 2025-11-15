Ростовчанка во время продажи мебели в сети лишилась своих денег

В Ростове в один из отделов полиции обратилась 44-летняя горожанка. Она рассказала, что опубликовала на сайте объявление о продаже мебели. Вскоре с ней связался потенциальный «покупатель». Во время переписки он убедил ее сообщить реквизиты банковской карты. Аферист объяснил, что эта информация нужна для оплаты покупки.
Ростовчанка не заподозрила подвох и назвала все цифры. Вскоре с ее счета списали 23 500 рублей. Незнакомец же перестал выходить на связь.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого в совершении данного преступления. — сказали в донском главке.
