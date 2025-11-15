Ростовчанка во время продажи мебели в сети лишилась своих денег

В Ростове в один из отделов полиции обратилась 44-летняя горожанка. Она рассказала, что опубликовала на сайте объявление о продаже мебели. Вскоре с ней связался потенциальный «покупатель». Во время переписки он убедил ее сообщить реквизиты банковской карты. Аферист объяснил, что эта информация нужна для оплаты покупки.