В Ростовской области мужчина напал на брата во время застолья

В Шахтах Ростовской области ссора между двумя братьями закончилась криминалом. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД. По данным ведомства, 24-летний и 22-летний родственники устроили застолье, во время которого и произошел конфликт. В результате младший брат напал со спины на родного человека.
Пострадавшего срочно госпитализировали. Его родственника задержали и возбудили дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
— Установлено, что шахтинец ранее был судим за кражу. Сейчас он находится под арестом, — добавили в донском главке.
