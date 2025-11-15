Ричмонд
В Ростовской области мужчина напал на брата во время застолья

Под Ростовом 24-летнего мужчину серьезно ранил младший брат.

Источник: Комсомольская правда

В Шахтах Ростовской области ссора между двумя братьями закончилась криминалом. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД. По данным ведомства, 24-летний и 22-летний родственники устроили застолье, во время которого и произошел конфликт. В результате младший брат напал со спины на родного человека.

Пострадавшего срочно госпитализировали. Его родственника задержали и возбудили дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

— Установлено, что шахтинец ранее был судим за кражу. Сейчас он находится под арестом, — добавили в донском главке.

