В Ростовской области мужчина напал на брата во время застолья

В Шахтах Ростовской области ссора между двумя братьями закончилась криминалом. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД. По данным ведомства, 24-летний и 22-летний родственники устроили застолье, во время которого и произошел конфликт. В результате младший брат напал со спины на родного человека.