Два льва сбежали из ребцентра на Украине, нашли пока только одного беглеца

Два льва совершили побег из реабилитационного центра для диких животных, расположенного в городе Хмельницкий на Украине. Соответствующую информацию распространило новостное издание «Страна.ua».

По словам директора учреждения Сергея Палехина, ночью неизвестные злоумышленники сломали замки на дверях вольера, а обнаружена эта ситуация была только утром. В результате на свободе оказались два хищника.

Издание также отмечает, что на данный момент сотрудникам центра удалось обнаружить и вернуть обратно одного сбежавшего льва. Что касается второго хищника, то его местонахождение остаётся неизвестным. В связи с этим активно ведутся поисковые мероприятия. Ситуация остаётся напряжённой.

Ранее Life.ru писал, что в Индианаполисском зоопарке объявлен режим ЧП: крупный примат по кличке Мара совершил побег, преодолев ограждение вольера. Напуганные посетители укрывались в дельфинарии и машинах, пока смотрители в течение часа искали беглеца. Обезьяну удалось обезвредить с помощью седативных средств и вернуть в клетку.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.