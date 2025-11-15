Нашли Арину: первая хорошая новость после пропажи Усольцевых в тайге

В Красноярске снова заговорили о пропавших детях. На этот раз волонтерам и горожанам пришлось искать девятилетнюю Арину Тебенькову.
Город вздрогнул от тревожного совпадения: так же зовут и маленькую дочь Усольцевых — семьи, таинственно исчезнувшей 28 сентября в красноярской тайге. Поиски начались сразу же.
Масштабные сборы.
Информация о пропаже девятилетней Арины Тебеньковой поступила в отряд «ЛизаАлерт» днем 14 ноября. Как сообщила в день пропажи представитель пресс-службы регионального отряда Серафима Чооду, «идёт процесс по сбору информации, уточняются все детали, необходимые для поиска».
Сразу были запущены все стандартные механизмы поиска.
«Параллельно начинается сбор добровольцев, инфогруппа при необходимости запускает рассылки с помощью мобильных операторов, делаются репосты в соцсетях», — отметила Чооду.
Волонтеры не остались в стороне: «Очень много добровольцев уже откликнулось, очень многие готовы к поиску».
За несколько часов до этого белокурая девочка с карими глазами ушла в неизвестном направлении. Ребенок вышел из дома утром со школьным рюкзаком, сменкой и пропал. Ближе к вечеру родители забили тревогу, а на поиски Арины отправились волонтеры.
Время шло, а местонахождение ребенка так и не было установлено. На улице потемнело, температура воздуха опустилась до −8 градусов. Каждая минута на холоде могла стать последней для жизни ребенка.
Находка в цветочном магазине.
Переломный момент в поисках наступил, когда в одном из местных цветочных магазинов появилась маленькая замерзшая посетительница. Продавец Тарина рассказала aif.ru, как все произошло.
«Когда она зашла ко мне, она просто спросила: “Можно я погреюсь?”. Я ответила: “Да, конечно, заходи”. Она села, разделась. И только потом во время разговора я спросила у нее, почему она так поздно находится одна на улице. Девочка ответила, что на улице потемнело, и она не знает, как найти дорогу домой», — поделилась подробностями Тарина.
Девушка из цветочного магазина угостила промерзшего ребёнка печеньем.
«Я начала спрашивать, помнит ли она свой адрес… Стала задавать каки-то базовые вопросы. Она сказала, что не помнит, но примерно описала, как выглядит дом и площадку», — сказала девушка.
Тарина начала личный поиск.
«Я нашла чат дома, мне помогла одна из местных жительниц, она сфотографировала девочку и отправила в чат», — рассказала продавец.
Параллельно девушка вызвала сотрудников полиции. Волонтеры, получив координаты ребенка, немедленно выехали к магазину и сообщили маме Арины, где находится ее дочь.
Второй случай.
Скоро выяснилось, что для Арины это уже не первый подобный инцидент. Девочка терялась ранее. В апреле ее пропажа также взбудоражила весь город.
А в марте этого года были развернуты масштабные поиски 12-летнего Ярослава. У мальчика такая же фамилия, как у Арины, и дети перед пропажей выходили из дома по одному и тому же адресу. Ярослав, однако, ушел из дома не утром, как сестренка, а поздно вечером. Спустя несколько часов его нашли.
Продавец Тарина, которая спасла Арину от холода, обратила внимание на эти повторяющиеся истории.
«Родители со мной не связывались. Я вчера еще подумала, может, у нее какие-то проблемы в семье, поэтому она домой идти не хочет… Может, мама за что-то заругала. Она ответила, что все хорошо. Но не знаю… Мне кажется, что что-то не так, тем более она уже не в первый раз пропадает. Она просто все это время гуляла с подругами. Для меня это немножко странно…» — заключила девушка.
Красноярск — «столица бесследно пропавших»?
Красноярск местные уже окрестили столицей бесследно пропавших. После исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края все пропажи в этом регионе привлекают особое внимание.
Загадка исчезновения 64-летнего Сергея, 48-летней Ирины и их пятилетней дочери Арины, пропавших 28 сентября после прогулки в окрестностях горы Буратинка, до сих пор не раскрыта. Спустя полтора месяца с начала поисков не было найдено почти никаких следов пропавших.
Их машина с деньгами и вещами осталась стоять на окраине поселка Кутурчин. За время поисков были озвучены самые разные версии их исчезновения: от встречи с дикими зверями до побега в другую страну. СК приоритетной считает версию о несчастном случае.
Ранее в районе поиска Усольцевых нашли труп.