СК возбудил дело после гибели четырёх человек в гараже под Курском

Трагический инцидент произошёл 14 ноября, когда в одном из гаражно-строительных кооперативов были обнаружены тела двух 20-летних юношей и двух девушек 22 и 28 лет. По предварительным данным, молодые люди распивали спиртные напитки в салоне автомобиля с работающим двигателем, находясь в закрытом помещении. Владелец постройки обнаружил их тела вечером того же дня, а предварительной причиной смерти установлено отравление угарным газом.