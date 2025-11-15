Во Франции остановили эфир BFMTV из-за угрозы взрыва

Ведущие после объявления эвакуации сразу же выбежали из студии. Отмечается, что предупреждающий сигнал прозвучал в 15:19 по местному времени. В здание телеканала, расположенное в 15-м округе Парижа, прибыли полицейские и саперы. Осмотр начался, когда неизвестный пользователь интернета в 15:15 сообщил о находящемся на территории телеканала взрывном устройстве.