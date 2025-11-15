Ричмонд
Во Франции остановили эфир BFMTV из-за угрозы взрыва

Парижская полиция начала проверку инцидента с угрозой взрыва на студии BFMTV.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 15 ноября, французского новостному телеканалу BFMTV пришлось остановить прямой эфир из-за угрозы взрыва в их студии. Об этом информирует местное издание Le Parisien.

Ведущие после объявления эвакуации сразу же выбежали из студии. Отмечается, что предупреждающий сигнал прозвучал в 15:19 по местному времени. В здание телеканала, расположенное в 15-м округе Парижа, прибыли полицейские и саперы. Осмотр начался, когда неизвестный пользователь интернета в 15:15 сообщил о находящемся на территории телеканала взрывном устройстве.

На данный момент в эфире BFMTV идут старые документальные фильмы. На своей странице в соцсети X канал сообщил, что изменения в программе связаны с мерами безопасности.

«В нашем здании объявлена эвакуация из-за угрозы безопасности. Трансляция наших передач временно приостановлена на всех каналах [медиагруппы] RMC BFM. Наши команды стараются восстановить вещание как можно скорее», — указано в публикации.

KP.RU прежде писал, что здании полиции индийского города Новгам произошел взрыв. В ходе происшествия ранения получили восемь человек.