В Москве задержали 73-летнего мужчину за серию изнасилований 20-летней давности

Следственный комитет России выявил подозреваемого в 25 изнасилованиях женщин и несовершеннолетних девочек, совершенных в Москве в 2000-х годах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
— Спустя два десятилетия в Москве раскрыли одно из самых громких и жестоких дел о серийном насильнике. 73-летний мужчина предстал перед судом по 25 эпизодам. Его жертвами были в основном несовершеннолетние, возвращавшиеся из школы. Самой младшей — всего 12 лет, — говорится в сообщении.
В обвинение также включили 11 случаев разбойных нападений на 16 пострадавших. Обвиняемый признал свою вину, и дело передали в суд для дальнейшего рассмотрения.
Как уточнили в ведомстве, преступления были совершены в 2000-х годах: злоумышленник выслеживал жертв, заходил в подъезды и нападал на них с ножом. Следствию удалось установить подозреваемого в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет. Криминалисты Главного следственного управления СК России по Москве проанализировали 1,5 тысячи архивных дел и выявили характерные особенности почерка преступника. Важным доказательством стали биологические образцы, собранные более 20 лет назад. Генетическая экспертиза подтвердила, что они принадлежат обвиняемому, также потерпевшие его опознали.
Двумя днями ранее в Тыве задержали педофила, который напал на девочку и насильно целовал ее. О самом инциденте стало известно за день до этого. Мужчина повалил школьницу на землю и, несмотря на ее сопротивление, насильно поцеловал. По факту произошедшего следователь СК России по республике возбудил уголовное дело по статье о насильственных действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.