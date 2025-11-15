В Москве задержали 73-летнего мужчину за серию изнасилований 20-летней давности

Как уточнили в ведомстве, преступления были совершены в 2000-х годах: злоумышленник выслеживал жертв, заходил в подъезды и нападал на них с ножом. Следствию удалось установить подозреваемого в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет. Криминалисты Главного следственного управления СК России по Москве проанализировали 1,5 тысячи архивных дел и выявили характерные особенности почерка преступника. Важным доказательством стали биологические образцы, собранные более 20 лет назад. Генетическая экспертиза подтвердила, что они принадлежат обвиняемому, также потерпевшие его опознали.