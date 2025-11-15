Ричмонд
ВСУ вновь ударили по объекту критической инфраструктуры Запорожской области

В результате ударов ВСУ отключены от электроснабжения 66 тысяч абонентов Васильевского и Токмакского районов, из них 33 тысячи остаются без света на данный момент.

Противник не прекращает массированные атаки беспилотниками по прифронтовым районам Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Энергетики работают в усиленном режиме, однако восстановительные работы осложняются угрозой повторных ударов.

Ранее Балицкий сообщил, что около 17:00 ВСУ нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Запорожской области.