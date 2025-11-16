73-летний житель Красноярска перевел аферистам 3,2 миллиона рублей

73-летний житель Красноярска перевел аферистам 3,2 миллиона. Об этом рассказали в краевой прокуратуре. В конце октября 2025 года мужчине позвонила «сотрудница» отдела по борьбе с экономическими преступлениями и сообщила, что из-за утечки данных от его имени кто-то переводит деньги и он может быть «подозреваемым в пособничестве терроризму».