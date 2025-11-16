73-летний житель Красноярска перевел аферистам 3,2 миллиона рублей

73-летний житель Красноярска перевел аферистам 3,2 миллиона. Об этом рассказали в краевой прокуратуре. В конце октября 2025 года мужчине позвонила «сотрудница» отдела по борьбе с экономическими преступлениями и сообщила, что из-за утечки данных от его имени кто-то переводит деньги и он может быть «подозреваемым в пособничестве терроризму».
Горожанин поддался панике и связался со вторым аферистом, который через мессенджер координировал действия мужчины и выяснял размеры его сбережений. Мошенник убедил его снять все накопления и никому не рассказывать о деле.
Сотрудники банка предупреждали потерпевшего, но он настаивал на своем. В ноябре испуганный мужчина передал 3,2 миллиона рублей «курьеру». Взамен он получил «липовые» «заявки на декларацию средств». Инцидент вскрылся, когда сын жителя краевого центра заметил его странное поведение. Заведено уголовное дело о мошенничестве.