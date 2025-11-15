Скорая задела автомобиль и перевернулась на трассе М-7 в Подмосковье

Водитель скорой помощи не справился с управлением, столкнулся с легковым автомобилем и задел дорожное ограждение на трассе М-7 в Подмосковье, в результате машина медиков перевернулась. Об этом в субботу, 15 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.