Скорая задела автомобиль и перевернулась на трассе М-7 в Подмосковье

Водитель скорой помощи не справился с управлением, столкнулся с легковым автомобилем и задел дорожное ограждение на трассе М-7 в Подмосковье, в результате машина медиков перевернулась. Об этом в субботу, 15 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Авария произошла на 16-м километре трассы М-7 «Волга».

— Водитель, управляя автомобилем бригады скорой помощи без пассажиров, допустил попутное столкновение с легковой автомашиной марки «Ниссан», после чего транспортное средство медиков совершило наезд на дорожное ограждение и опрокинулось, — говорится в материале.

В публикации отметили, что на данный момент участники ДТП не обращались за медицинской помощью. Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства происшествия.

6 октября карета скорой помощи попала в аварию с легковым автомобилем на Ленинградском проспекте. В результате ДТП пострадали три человека. Сотрудники Госавтоинспекции прибыли на место для выяснения всех обстоятельств.