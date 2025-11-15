Тело мобилизованного украинца без одежды и обуви найдено возле учебного центра

По словам представителя силовых структур, в день исчезновения командир части выдвинул версию о приступе эпилепсии у мобилизованного, который якобы после этого сбежал. Эта информация противоречит словам его сестры, которая настаивала на отсутствии у брата каких-либо проблем со здоровьем. Когда тело было найдено через месяц, командование уже представило иную версию событий: якобы Игорь сбежал из грузовика во время перевозки. На вопросы о расхождениях командир сослался на «путаницу».