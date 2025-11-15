В Вильнюсе задержали мужчину, запустившего дрон возле аэропорта

Ранее сообщалось, что аэропорт Гётеборг-Ландветтер в Швеции полностью приостановил работу из-за сообщений о беспилотном летательном аппарате в его воздушном пространстве. Вынужденное закрытие привело к тому, что более десяти авиарейсов не смогли совершить посадку в запланированном пункте назначения. Представитель аэропорта пояснил, что 11 самолётов были перенаправлены для посадки на запасные аэродромы.