В Минске водитель не предоставил преимущество пешеходу и совершил на него наезд

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минск водитель не предоставил преимущество пешеходу и совершил на него наезд. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сегодня около 19.00 21-летний водитель автомобиля Mazda, двигаясь по улице Корженевского, вблизи дома № 10/1, по предварительной информации, не предоставил преимущество 19-летнему парню, двигавшемуся по пешеходному переходу, и совершил на него наезд.
Пешеход доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.
На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска. -0-