В Минске водитель не предоставил преимущество пешеходу и совершил на него наезд

Сегодня около 19.00 21-летний водитель автомобиля Mazda, двигаясь по улице Корженевского, вблизи дома № 10/1, по предварительной информации, не предоставил преимущество 19-летнему парню, двигавшемуся по пешеходному переходу, и совершил на него наезд.