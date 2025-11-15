Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске водитель не предоставил преимущество пешеходу и совершил на него наезд

Сегодня около 19.00 21-летний водитель автомобиля Mazda, двигаясь по улице Корженевского, вблизи дома № 10/1, по предварительной информации, не предоставил преимущество 19-летнему парню, двигавшемуся по пешеходному переходу, и совершил на него наезд.

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минск водитель не предоставил преимущество пешеходу и совершил на него наезд. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня около 19.00 21-летний водитель автомобиля Mazda, двигаясь по улице Корженевского, вблизи дома № 10/1, по предварительной информации, не предоставил преимущество 19-летнему парню, двигавшемуся по пешеходному переходу, и совершил на него наезд.

Пешеход доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска. -0-