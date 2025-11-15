Пермские власти пообещали оказать помощь пострадавшим в страшной аварии под Кунгуром

ДТП с участием микроавтобуса и грузовика произошло вечером 14 ноября возле деревни Черепахи. Среди погибших — ребенок. Пострадавшие получают медицинскую помощь в пермских стационарах: четыре пациента — в тяжелом состоянии, еще один — в очень тяжелом. Для родственников открыта горячая линия, где можно узнать о состоянии близких и получить психологическую помощь.