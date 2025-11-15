Ричмонд
Пермские власти пообещали оказать помощь пострадавшим в страшной аварии под Кунгуром

Пермские власти окажут всю необходимую поддержку тем, кого коснулась жуткая авария с погибшими и пострадавшими под Кунгуром (Пермский край). Об этом днем 15 ноября сообщил мэр Перми Эдуард Соснин, выразивший слова соболезнования.

По словам Эдуарда Соснина, в микроавтобусе находились жители Перми.

«От городской администрации оперативно организуем помощь и окажем всевозможную поддержку тем, кого коснулась эта трагедия. Выражаю соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — написал Соснин в своем telegram-канале.

ДТП с участием микроавтобуса и грузовика произошло вечером 14 ноября возле деревни Черепахи. Среди погибших — ребенок. Пострадавшие получают медицинскую помощь в пермских стационарах: четыре пациента — в тяжелом состоянии, еще один — в очень тяжелом. Для родственников открыта горячая линия, где можно узнать о состоянии близких и получить психологическую помощь.