В Испании в доме престарелых задушили актрису и певицу Энкарниту Поло

Трагедия произошла 14 ноября в доме престарелых в Авиле, где Поло провела последние годы жизни.

Источник: Аргументы и факты

В Испании обнаружено тело известной актрисы и певицы Энкарниты Поло. Ей было 86 лет, сообщает Libertaddigital.

Трагедия произошла 14 ноября в доме престарелых в Авиле, где Поло провела последние годы жизни. По данным издания, к смерти актрисы причастен 80-летний сосед, она скончалась от удушения. Подозреваемого поместили в психиатрическую лечебницу.

Энкарнита Поло начала карьеру с выступлений на вечеринках и гала-концертах. По совету Шарля Азнавура в начале 1960-х годов она сменила андалузский репертуар на поп-музыку.

В 1963 году вышел дебютный альбом Поло с хитами La balada del amanecer и Sobre la playa. В 1965 году актриса дебютировала в кино, сыграв в фильме-мюзикле «Скарамуш», после чего снялась еще в четырех вестернах.

Ранее сообщалось, что умер хоккейный журналист New York Post Ларри Брукс.