Кунгурские спасатели поблагодарили мужчин, которые помогали пострадавшим в ДТП. Фото

«К нашим бригадам подошли двое мужчин 30−40 лет, предложили свою помощь. Они помогали вытаскивать из автобуса людей, грузили их на носилки, несли их к машинам скорых, а потом исчезли так же внезапно, как и появились. Ребята даже не успели их поблагодарить», — рассказали спасатели в беседе с изданием «КП-Пермь».