Группа подростков устроила погром в электричке Монино — Москва

Сотрудники транспортной полиции задержали группу подростков, которые устроили беспорядки в электричке Монино — Москва и напали на помощника машиниста. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
По информации ведомства, в преступлении участвовали несовершеннолетние юноши и девушки в возрасте от 13 до 16 лет. Среди них оказался житель Подмосковья 2009 года рождения, который выстрелил в помощника машиниста из пускового устройства. Орудие преступления было изъято. Сам подросток сознался в содеянном и полностью признал свою вину.
Помощник машиниста подал заявление в дежурную часть линейного управления МВД России на станции Москва-Ярославская, сообщив о том, что группа неизвестных подростков, насчитывающая около 20 человек, устроила погром на станции Монино, разбив около двух десятков стеклопакетов в вагонах, распылив перцовый баллончик и избив его.
Полицейские выяснили, что 10 ноября вечером группа подростков на платформе станции Монино пыталась украсть огнетушители из кабины машиниста. В хвостовом вагоне электрички, следовавшей из Монина в Москву, находился помощник машиниста, который попытался остановить их. В ответ подростки распылили перцовый баллончик, а один из них выстрелил ему в лицо из пускового устройства. После этого они устроили погром в вагонах и скрылись. В результате инцидента были отменены два пригородных электропоезда. Пострадавший обратился за медицинской помощью. Возбуждено уголовное дело, говорится в материале.
29 октября следователи нашли на железнодорожных путях на перегоне между станциями Некрасовская и Икша в Подмосковье останки 14-летнего подростка-зацепера, который пропал за две недели до этого. По данным журналистов, тело мальчика некоторое время «ездило» на крыше состава.