Группа подростков устроила погром в электричке Монино — Москва

Полицейские выяснили, что 10 ноября вечером группа подростков на платформе станции Монино пыталась украсть огнетушители из кабины машиниста. В хвостовом вагоне электрички, следовавшей из Монина в Москву, находился помощник машиниста, который попытался остановить их. В ответ подростки распылили перцовый баллончик, а один из них выстрелил ему в лицо из пускового устройства. После этого они устроили погром в вагонах и скрылись. В результате инцидента были отменены два пригородных электропоезда. Пострадавший обратился за медицинской помощью. Возбуждено уголовное дело, говорится в материале.