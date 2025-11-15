За крупным скандалом может стоять Европа. Об этом заявил политический обозреватель Андрей Перла в эфире радио «Спутник в Крыму». По его словам, у ЕС свои виды на оставшуюся еще под контролем Киева территорию Украины, «и с точки зрения Европы, Зеленский является препятствием к исполнению здесь европейской политики». Также Перла подчеркнул, что на сегодняшний день уровень коррупции украинской власти по сравнению со временами до политического кризиса на Украине в 2014 году, «совершенно запредельный».