Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о потере суверенитета Украиной и объявил, что ее можно будет легко принудить к миру. Тем временем в Киеве зреет коррупционный скандал, который может подорвать доверие к украинскому президенту Владимиру Зеленскому как со стороны украинцев, так и со стороны Запада. ВС РФ продолжают наступление в городе Красноармейск (украинское название — Покровск) и освобождают населенные пункты в Запорожской области. Главное за 15 ноября с фронта СВО — в материалах URA.RU.