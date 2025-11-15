В Подмосковье задержали 20 подростков за погром в электричке

В Подмосковье задержали группу подростков в возрасте от 13 до 16 лет, которые вечером 10 ноября устроили погром в электричке Монино-Москва и напали на помощника машиниста, распылив ему в лицо перцовый баллончик и выстрелив из пускового устройства. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.
О том, что около 20 подростков устроили погром на станции Минино в полицию сообщил 33-летний помощник машиниста пригородной электрички. По его словам, несовершеннолетние разбили около 20 стекол в вагонах и распылили газовый баллончик.
Сначала подростки попытались похитить огнетушители из кабины машиниста электропоезда сообщением Монино — Москва. В последнем вагоне электрички находился помощник машиниста, который ехал на работу. Он попытался остановить хулиганов, но они распылили ему в лицо перцовый баллон,. Один из школьников выстрелил в помощника машиниста из пускового устройства. После этого подростки устроили погром в вагонах электрички и скрылись с места происшествия. В результате были отменены два пригородных электропоезда.
Личности несовершеннолетних были установлены. Юноши и девушки в возрасте от 13 до 16 лет доставлены в отдел полиции. Среди них оказался житель Подмосковья 2009 года рождения. Он признался, что выстрелил в помощника машиниста из пускового устройства. Орудие преступления у него изъяли. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае подростка арестовали за покушение на убийство.