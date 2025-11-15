В Подмосковье задержали 20 подростков за погром в электричке

Сначала подростки попытались похитить огнетушители из кабины машиниста электропоезда сообщением Монино — Москва. В последнем вагоне электрички находился помощник машиниста, который ехал на работу. Он попытался остановить хулиганов, но они распылили ему в лицо перцовый баллон,. Один из школьников выстрелил в помощника машиниста из пускового устройства. После этого подростки устроили погром в вагонах электрички и скрылись с места происшествия. В результате были отменены два пригородных электропоезда.