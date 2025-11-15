Полиция задержала около 20 подростков за погром в электричке Монино-Москва

Сотрудники МВД задержали несколько молодых людей и девушке в возрасте от 13 до 16 лет, включая одного подростка, выстрелившего в помощника машиниста из пускового устройства. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, детали инцидента уточняются.