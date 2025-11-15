Полиция задержала около 20 подростков за погром в электричке Монино-Москва

Сотрудники столичной транспортной полиции задержали около 20 несовершеннолетних, причастных к погрому в электричке сообщением Монино-Москва и нападению на помощника машиниста. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.
«Группа несовершеннолетних, находясь на платформе железнодорожной станции “Монино” из хулиганских побуждений попыталась похитить огнетушители из кабины машиниста электропоезд», — говорится в сообщении.
Подростки также нанесли телесные повреждения помощнику машиниста, который в момент инцидента находился в вагоне и пытался остановить несовершеннолетних. В результате произошедшего были отменены два пригородных электропоезда.
Сотрудники МВД задержали несколько молодых людей и девушке в возрасте от 13 до 16 лет, включая одного подростка, выстрелившего в помощника машиниста из пускового устройства. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, детали инцидента уточняются.
Ранее KP.RU сообщал, что в Иркутской области правоохранители расследуют инциденты с нападением толпы подростков на других школьников.