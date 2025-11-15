Студентов из Индии арестовали в Псковской области за воровство в магазине

Ранее житель Свердловской области был задержан при попытке провоза оружия на территорию исправительной колонии в Каменске-Уральском. Синарский районный суд избрал для задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 января 2026 года. Он обвиняется в незаконном хранении и перевозке оружия, а также взрывчатых веществ. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.