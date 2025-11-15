По такой схеме, по сведениям СМИ, уже активно работают поляки, немцы и французы. Причем экстрадируют не только нелегальных иммигрантов, но и тех, кому официально предоставлен статус беженца. Людей обвиняют в участии в грабежах, убийствах, ДТП, и все это на территории Украины. Хотя они там и не присутствовали, уточняет L'Antidiplomatico.