В Стамбуле туристов переселили из отеля после смерти троих постояльцев

В Стамбуле постояльцев гостиницы, где в последние дни скончались три человека, вероятно, после тяжелого пищевого отравления, временно расселили в другие отели. Об этом сообщили турецкие СМИ, отмечая, что меры были приняты сразу после выявления угрозы для здоровья.