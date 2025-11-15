В Стамбуле туристов переселили из отеля после смерти троих постояльцев

В Стамбуле постояльцев гостиницы, где в последние дни скончались три человека, вероятно, после тяжелого пищевого отравления, временно расселили в другие отели. Об этом сообщили турецкие СМИ, отмечая, что меры были приняты сразу после выявления угрозы для здоровья.
Помимо жертв, ещё двое иностранных гостей из того же отеля Harbour Suites были доставлены в больницу. Врачи утверждают, что их состояние стабильное, и непосредственной угрозы жизни нет. Руководство гостиницы утверждает, что объект не представляет опасности.
Ряд изданий предполагает, что источником отравления могли стать питьевая вода из кулера или вещества, применённые во время обработки помещений от насекомых. Однако официальные структуры пока не подтвердили ни одну из этих версий, и расследование продолжается.
Ранее стало известно, что в Стамбуле туристы из Германии, предположительно, отравились уличной едой. Они ели мидии с рисом и фаршированный картофель (кумпир). Впоследствии женщина и двое детей скончались.