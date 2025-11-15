Над регионами России уничтожили 36 дронов ВСУ за четыре часа

Российские регионы вновь подверглись атаке украинских дронов. За вечер 15 ноября над территорией РФ сбито 36 БПЛА. Об этом оповестили в пресс-службе Минобороны России.
В уведомлении сказано, что все БПЛА перехвачены в период с 19:00 до 23:00. Дроны ликвидированы над Ростовской, Белгородской, Воронежской, Саратовской областями. Кроме того, беспилотники уничтожили над Крымом.
«В период с 19:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.
