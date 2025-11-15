Ричмонд
Расчёты ПВО уничтожили 36 украинских дронов над регионами России за четыре часа

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 36 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России за четыре часа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

«В период с 19:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество дронов — 17 — сбили над Ростовской областью. 12 БПЛА ликвидировали над Белгородской областью. По три беспилотника уничтожили над Воронежской областью и территорией Республики Крым. Ещё один дрон перехватили над Саратовской областью.

Ранее количество абонентов, оставшихся без электричества в Запорожской области, возросло до 66 тысяч. Это произошло из-за повторных атак ВСУ по объектам критической инфраструктуры. Противник продолжает массированные атаки с применением беспилотных летательных аппаратов по прифронтовым территориям области. В результате очередного удара по энергетическим объектам без электроснабжения остались дополнительные 33 тысячи потребителей. В настоящее время от электроэнергии отключены абоненты Васильевского и Токмакского районов.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

