Украинский БПЛА врезался в жилую многоэтажку в Волгограде

Очевидцы рассказали SHOT, что слышали более 10 взрывов в разных районах города. По их словам, по украинским БПЛА работала система ПВО. В небе был слышен гул моторов и видны вспышки в небе.
Всего в результате атаки БПЛА повреждено не менее четырёх квартир. Судя по кадрам, одна из них сгорела. В соседних домах выбило стёкла. На месте работают экстренные службы. В данный момент официальной информации о пострадавших нет.
