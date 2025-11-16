В Стамбуле на станции метро обвалился грунт, из-под завалов спасли двух рабочих

В центре Стамбула на строительной площадке станции метро «Кабаташ» произошло частичное обрушение. В результате инцидента, случившегося в ночь с пятницы на субботу, пятеро рабочих оказались под завалами. Все они были успешно спасены, как позднее подтвердили городские власти.