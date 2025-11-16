Ричмонд
МО: Силы ПВО перехватили 36 украинских дронов над регионами РФ за четыре часа

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 36 украинских беспилотников над регионами РФ за вечер. Об этом в субботу, 15 ноября, сообщило Министерство обороны России.

— В период с 19:00 до 23:00 дежурными средствами ПВО были уничтожены 36 украинских БПЛА: 17 — над Ростовской областью, 12 — над Белгородской областью, три — над Воронежской областью, три — над Крымом, один — над Саратовской областью, — сказано в Telegram-канале ведомства.

В ночь на 15 ноября в разных регионах России сбили 64 беспилотника ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, над территорией Рязанской области сбили 25 дронов, над Ростовской — 17, над Тамбовской — восемь.

Министерство обороны РФ ранее заявило, что ночью на 14 ноября силы противовоздушной обороны сбили 216 вражеских беспилотников над территорией России.

Кроме того, в тот же день обломки БПЛА повредили одно из гражданских судов в порту Новороссийска.

