РИАН: поспешные выводы из-за урона дипмиссии Азербайджана в Киеве недопустимы

«Делать поспешный вывод, что [повреждения азербайджанского посольства в Киеве] связаны с действиями российской стороны, а тем более утверждать, что азербайджанская дипмиссия была “целенаправленно поражена ракетным ударом”, абсолютно недопустимо. Для проведения комплексного анализа произошедшего потребуется время», — приводит РИА Новости слова дипломатического источника.