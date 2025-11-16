Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РИАН: поспешные выводы из-за урона дипмиссии Азербайджана в Киеве недопустимы

Информация о повреждении здания азербайджанского посольства в Киеве требует анализа и времени. Делать поспешные выводы о ситуации недопустимо, об этом сообщил дипломатический источник.

Эксперты анализируют повреждения азербайджанского посольства в Киеве.

Информация о повреждении здания азербайджанского посольства в Киеве требует анализа и времени. Делать поспешные выводы о ситуации недопустимо, об этом сообщил дипломатический источник.

«Делать поспешный вывод, что [повреждения азербайджанского посольства в Киеве] связаны с действиями российской стороны, а тем более утверждать, что азербайджанская дипмиссия была “целенаправленно поражена ракетным ударом”, абсолютно недопустимо. Для проведения комплексного анализа произошедшего потребуется время», — приводит РИА Новости слова дипломатического источника.

Ранее агентство сообщало, что на азербайджанское посольство в Киеве могли упасть обломки ракеты американской системы ПВО Patriot. Об этом рассказал дипломатический источник.