РИАН: поспешные выводы из-за урона дипмиссии Азербайджана в Киеве недопустимы

Эксперты анализируют повреждения азербайджанского посольства в Киеве.
Информация о повреждении здания азербайджанского посольства в Киеве требует анализа и времени. Делать поспешные выводы о ситуации недопустимо, об этом сообщил дипломатический источник.
«Делать поспешный вывод, что [повреждения азербайджанского посольства в Киеве] связаны с действиями российской стороны, а тем более утверждать, что азербайджанская дипмиссия была “целенаправленно поражена ракетным ударом”, абсолютно недопустимо. Для проведения комплексного анализа произошедшего потребуется время», — приводит РИА Новости слова дипломатического источника.
Ранее агентство сообщало, что на азербайджанское посольство в Киеве могли упасть обломки ракеты американской системы ПВО Patriot. Об этом рассказал дипломатический источник.