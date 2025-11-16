В Махачкале произошло ДТП с участием семи автомобилей, есть пострадавший

Ранее в результате аварии в Дагестане в Унцукульском районе погибли два человека. По предварительной информации, военный грузовик «Урал» с сотрудниками Росгвардии на серпантине не вписался в поворот, съехал с трассы, зацепил легковушку и перевернулся.