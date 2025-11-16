Ричмонд
В Махачкале произошло ДТП с участием семи автомобилей, есть пострадавший

В Дагестане водитель иномарки врезался в выезжающее с парковки авто и скрылся с места ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 14 ноября, в Махачкале в результате ДТПс семью машинами пострадал один человек. Информация поступила от МВД Дагестана.

Уточняется, что на второстепенной улице проспекта Гамидова в ДТП с участием нескольких машин столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и выезжавший задом с парковки KIA Rio. От удара обе машины отбросило на пять припаркованных вдоль проезжей части автомобилей.

Как отметили в МВД, водитель Toyota скрылся с места ДТП, и его разыскивают правоохранители. Второго участника аварии, управлявшего KIA Rio, доставили в медицинское учреждение с полученными травмами.

Ранее в результате аварии в Дагестане в Унцукульском районе погибли два человека. По предварительной информации, военный грузовик «Урал» с сотрудниками Росгвардии на серпантине не вписался в поворот, съехал с трассы, зацепил легковушку и перевернулся.