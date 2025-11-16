Группа подростков напала на помощника машиниста электрички в Московской области

Ранее московская полиция взяла под стражу трёх молодых людей, подозреваемых в агрессивном преследовании и нападении на машину с ребёнком внутри. Как сообщили в столичном ГУ МВД, все задержанные — ровесники, родившиеся в 1999 году. Пострадавший немедленно обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.