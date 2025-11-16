Женщине потребовалась помощь на концерте турецкого певца Алтуга в Москве

Женщине потребовалась экстренная помощь медиков на концерте турецкого певца и актера Эмре Алтуга в Москве. Вероятно, ей стало плохо из-за давки и духоты в помещении клуба. Об этом в субботу, 15 ноября, сообщил Telegram-канал Shot.
— Женщина упала в обморок во время хита «Бу кадар» в клубе Arbat Hall на Новом Арбате. Она долго не могла встать с пола. Ее пытались привести в чувства, потом сообщили организаторам выступления, и женщину вытащили из толпы на свежий воздух, — говорится в публикации.
По предварительным, ей стало плохо из-за сильной давки и духоты в помещении.
10 ноября концерт певца Вани Дмитриенко едва не закончился давкой и массовой паникой. Представители артиста отреагировали на недовольства фанатов, назвав их «мнительными», сообщил Telegram-канал «112». Во время выступления звезды на площадке «Мегаспорт» посетителей не выпускали из зала, и на выходе образовалась толпа. В связи с этим некоторые поклонники пожаловались на плохое самочувствие.
При этом организаторы и охрана зала пытались применять силу к тем, кто хотел покинуть площадку, что едва не привело к давке.