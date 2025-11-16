Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В Минске произошло ДТП

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Накануне вечером 21-летний водитель автомобиля Mazda, двигаясь по проспекту Независимости, вблизи дома № 220, по предварительной информации, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Peugeot.
В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. -0-
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома.