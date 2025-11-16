Mash: ВСУ атаковали Волгоград, загорелась квартира в многоэтажном доме

Вооруженные силы Украины при помощи БПЛА атаковали Волгоград. Обломки одного из них попали в квартиру многоэтажного дома, произошел пожар. Об этом в субботу, 15 ноября, сообщил Telegram-канал Mash.
— Обломки беспилотника попали в квартиру на 11 этаже, в соседних домах выбило окна, подъезд заволокло дымом, — сказано в публикации.
Уточняется, что всего жители слышали около десяти взрывов. Самые мощные из них раздались над Красноармейским районом.
В настоящее время в Волгограде работают средства ПВО, в аэропорту города введен план «ковер». Официальной информации пока нет.
Силы противовоздушной обороны ликвидировали 36 украинских беспилотников над регионами России за вечер. Об сообщило Министерство обороны РФ.
В ночь на 15 ноября в разных регионах России сбили 64 беспилотника. По данным Минобороны, над территорией Рязанской области сбили 25 дронов, над Ростовской — 17, над Тамбовской — восемь.
Министерство обороны РФ ранее заявило, что ночью на 14 ноября силы противовоздушной обороны сбили 216 вражеских беспилотников над территорией РФ.