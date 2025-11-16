Ричмонд
Популярный блогер с 15 миллионами подписчиков арестован за наркотики

Американский видеоблогер Джек Доэрти, известный своими розыгрышами и провокационным контентом, был арестован в Майами по обвинению в хранении наркотиков.

Согласно материалам дела, которые цитирует телеканал NBC, 22-летнему создателю YouTube-канала с аудиторией более 15 миллионов подписчиков предъявлены обвинения в хранении запрещённых веществ, хранении марихуаны и сопротивлении полицейскому без применения силы.

Для освобождения Доэрти из-под стражи суд установил залог в размере 3,5 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что в Пскове четверых студентов из Индии арестовали по подозрению в краже.

