Популярный блогер с 15 миллионами подписчиков арестован за наркотики

Согласно материалам дела, которые цитирует телеканал NBC, 22-летнему создателю YouTube-канала с аудиторией более 15 миллионов подписчиков предъявлены обвинения в хранении запрещённых веществ, хранении марихуаны и сопротивлении полицейскому без применения силы.