В аэропорту Казани ввели ограничения на полеты

В сообщении не уточняются сроки действия ограничений. Предыдущий раз их объявляли в Казани утром 15 ноября. При этом в воздушной гавани имени Габдуллы Тукая предпринимаются все необходимые меры для обеспечения комфорта пассажиров задержанных (в связи в вводимыми временными ограничениями) рейсов. Об этом говорится в группе аэропорта «Вконтакте».