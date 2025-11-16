В аэропорту Казани ввели ограничения на полеты

Ограничения в столице Татарстана ввели в целях безопасности.
В аэропорту Казани временно ограничены прием и выпуск воздушных судов. Соответствующую информацию в своем telegram-канале опубликовал советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.
«В аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов», — сообщил Кореняко.
В сообщении не уточняются сроки действия ограничений. Предыдущий раз их объявляли в Казани утром 15 ноября. При этом в воздушной гавани имени Габдуллы Тукая предпринимаются все необходимые меры для обеспечения комфорта пассажиров задержанных (в связи в вводимыми временными ограничениями) рейсов. Об этом говорится в группе аэропорта «Вконтакте».
Также временный запрет на перелеты ранее был объявлен в самарском аэропорту Курумоч. Ограничения ввели по аналогичной причине. Кроме того, запрет работы воздушного пространства действует в Пензенской области. Там введен план «Ковер».