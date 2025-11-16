Бочаров: в Волгограде жилые дома подвергались атаке БПЛА, трое пострадали

В результате атаки БПЛА на жилые районы в Волгоградской области пострадали три человека. Об этом сообщили в администрации губернатора Андрея Бочарова.
«Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области», — передает Telegram-канал администрации Волгоградской области.
Как уточняется, в Дзержинском и Тракторозаводском районах повреждены окна в квартирах и фасады домов. В результате инцидента трое граждан получили ранения, на месте ЧП им оказывается медицинская помощь.
При этом в доме на улице Кропоткина пожарные службы оперативно приступили к тушению возгорания.
Бочаров распорядился открыть два пункта временного размещения.
Ранее при атаке БПЛА на судно в порту Новороссийска пострадали три человека.