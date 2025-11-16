Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бочаров: в Волгограде жилые дома подвергались атаке БПЛА, трое пострадали

При атаке БПЛА в Волгограде пострадали три человека.

Источник: Комсомольская правда

В результате атаки БПЛА на жилые районы в Волгоградской области пострадали три человека. Об этом сообщили в администрации губернатора Андрея Бочарова.

«Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области», — передает Telegram-канал администрации Волгоградской области.

Как уточняется, в Дзержинском и Тракторозаводском районах повреждены окна в квартирах и фасады домов. В результате инцидента трое граждан получили ранения, на месте ЧП им оказывается медицинская помощь.

При этом в доме на улице Кропоткина пожарные службы оперативно приступили к тушению возгорания.

Бочаров распорядился открыть два пункта временного размещения.

Ранее при атаке БПЛА на судно в порту Новороссийска пострадали три человека.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше