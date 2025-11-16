Украина атаковала гражданскую инфраструктуру Волгограда: онлайн-трансляция

ВСУ атаковали регионы РФ.
ВСУ атаковали ряд регионов. Беспилотники попали в многоэтажные дома в Волгограде, трое человек пострадали. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. Подробнее об отражении атаки — в материале URA.RU.
03:10 Силы ПВО и РЭБ уничтожили несколько дронов в ряде районов Воронежской области. В результате падения одного из них повреждены фасад частного дома и забор, жертв нет. Об этом заявил губернатор Александр Гусев.
03:06 Беспилотная опасность действует на территории Пензенской, Ростовской, Воронежской, Липецкой области. Информацию распространили в РСЧС.
03:05 Оперштаб Волгоградской области напоминает о запрете на распространение любой информации о последствиях атак БПЛА и работе ПВО. Не приближайтесь и не прикасайтесь к обнаруженным обломкам или подозрительным предметам. О нахождении обломков дрона незамедлительно сообщайте по единому номеру 112.
03:04 Ранее в трех аэропортах России были введены запреты на осуществления рейсов. Ограничения коснулись авиагаваней Казани, Пензы, Самары (Курумоч). Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в официальном telegram-канале.
03:01 Оперативные и муниципальные службы работают на местах, оценивая ущерб. Для обеспечения безопасности жителей поврежденных домов на время работ саперов губернатор распорядился развернуть пункты временного размещения в школе № 51 и лицее № 7. Об этом заявили в Администрации Волгограда.
03:00 Также в результате падания обломков дронов подверглись дома по адресам Восточно-Казахстанская, Кропоткина и Николая Отрады, есть трое пострадавших — медицинские службы оказывают всю необходимую помощь, угрозы жизни нет. Об этом рассказал Андрей Бочаров.
02:58 Силы противовоздушной обороны отражают массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область. Прилет обломков пришелся на жилые объекты в Дзержинском и Тракторозаводском районах Волгоград, отмечены повреждения остекления в квартирах. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.