«Зарекомендовал себя отлично»: пермский перевозчик рассказал о разбившемся в ДТП водителе микроавтобуса

URA.RU уже рассказывало, что 14 ноября «Соболь» столкнулся с большегрузом после выезда на встречную полосу. В результате ДТП погибли семь человек, еще 12 получили травмы. По версии следствия, водитель автобуса уходил от столкновения с движущейся впереди машиной.