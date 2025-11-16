Ричмонд
Пенсионерка лишилась квартиры в Приморье: задержан риелтор

Прокуратура Владивостока поставила на контроль расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Жертвой преступления стала 75-летняя местная жительница. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: ДЕЙТА

По данным ведомства, злоумышленники сначала представились сотрудниками службы доставки, а затем специалистами Росфинмониторинга, убедив пенсионерку срочно продать квартиру якобы для «спасения» от ареста. Женщина обратилась к указанному риелтору, который оформил продажу жилья значительно ниже рыночной стоимости на директора агентства, с которым имел тесные связи.

Расследование показало, что аналогичная схема уже использовалась ранее: в феврале данный риелтор помог продать квартиру другой пенсионерке из Владивостока.

Сегодня при координирующей роли прокуратуры риелтор был задержан в аэропорту по прилету из отпуска. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Прокуратура также изучает другие уголовные дела на предмет участия сотрудников этого агентства в незаконных сделках. Контроль за ходом расследования и возмещением ущерба потерпевшей остаётся на ведомстве.