Пенсионерка лишилась квартиры в Приморье: задержан риелтор

По данным ведомства, злоумышленники сначала представились сотрудниками службы доставки, а затем специалистами Росфинмониторинга, убедив пенсионерку срочно продать квартиру якобы для «спасения» от ареста. Женщина обратилась к указанному риелтору, который оформил продажу жилья значительно ниже рыночной стоимости на директора агентства, с которым имел тесные связи.