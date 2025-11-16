Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о пострадавших при атаке БПЛА в Волгоградской области

Волгоградская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, в результате которой пострадали жилые дома в двух районах Волгограда.

Волгоградская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, в результате которой пострадали жилые дома в двух районах Волгограда.

Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что трое граждан получили ранения, однако угрозы их жизни нет — все необходимые медицинские услуги оказываются. По адресу ул. Кропоткина, 1 возник пожар, с которым оперативно борются пожарные службы. Подразделения ПВО министерства обороны России отражали воздушную атаку.

В настоящее время специалисты проводят работы по оценке повреждений и ликвидации последствий нападения. Для обеспечения безопасности жителей на время работы сапёров губернатор распорядился подготовить пункты временного размещения в школе № 51 и лицее № 7.

Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над пятью регионами.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше