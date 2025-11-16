Стало известно о пострадавших при атаке БПЛА в Волгоградской области

Волгоградская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, в результате которой пострадали жилые дома в двух районах Волгограда.
Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что трое граждан получили ранения, однако угрозы их жизни нет — все необходимые медицинские услуги оказываются. По адресу ул. Кропоткина, 1 возник пожар, с которым оперативно борются пожарные службы. Подразделения ПВО министерства обороны России отражали воздушную атаку.
В настоящее время специалисты проводят работы по оценке повреждений и ликвидации последствий нападения. Для обеспечения безопасности жителей на время работы сапёров губернатор распорядился подготовить пункты временного размещения в школе № 51 и лицее № 7.
Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над пятью регионами.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.