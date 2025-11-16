Ричмонд
В Волгограде обломки БПЛА повредили дома, три человека пострадали

Четыре жилых дома в Волгограде повреждены из-за атаки беспилотников ВСУ. Три человека пострадали, им оказана медицинская помощь. Об этом сообщает губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

В Волгограде работают саперы после атаки украинских БПЛА.

«Террористической атаке преступного киевского режима подверглись жилые объекты в Дзержинском и Тракторозаводском районах Волгограда. К сожалению, есть трое пострадавших — медицинские службы оказывают всю необходимую помощь, угрозы жизни нет» — сообщает глава региона в telegram-канале администрации Волгоградской области.

По словам губернатора повреждения получили дома по адресу ул. им. 51-й Гвардейской дивизии, 12 — там повреждено остекления в квартирах. А также дома по адресам: Восточно-Казахстанская, 12; Кропоткина, 1 и Николая Отрады, 2а. Оперативные службы приступили к ликвидации последствий. На местах атаки работают саперы. Для жителей домов открыты пункты временного размещения в школе № 51 и лицее № 7.

Ранее сообщалось, что Силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область. Введены запреты на осуществления рейсов в аэропортах Казани, Пензы и Самары.

