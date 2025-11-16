Ричмонд
В Волгограде после атаки БПЛА возникло возгорание в жилом доме

Возгорание возникло в жилом доме в Волгограде после атаки беспилотников Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, которые приводятся в Telegram-канале региональной администрации, пожарные службы оперативно приступили к ликвидации возгорания.

Кроме того, Бочаров сообщил о троих пострадавших в результате атак украинских дронов на жилые дома в Волгограде.

