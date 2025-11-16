В Волгограде после атаки БПЛА возникло возгорание в жилом доме

По его словам, которые приводятся в Telegram-канале региональной администрации, пожарные службы оперативно приступили к ликвидации возгорания.
Кроме того, Бочаров сообщил о троих пострадавших в результате атак украинских дронов на жилые дома в Волгограде.
