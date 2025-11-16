Shot: Серия взрывов прогремела в Новокуйбышевске Самарской области

— Местные жители рассказали, что услышали громкие звуки около 00:20. Всего было слышно от пяти до восьми взрывов над городом. В небе видны яркие вспышки и воет сирена воздушной опасности. По словам местных, ПВО отражает воздушную атаку украинских БПЛА, — говорится в публикации.