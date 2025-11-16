Ричмонд
Shot: Серия взрывов прогремела в Новокуйбышевске Самарской области

Серия взрывов прозвучала в городе Новокуйбышевске Самарской области. По предварительным данным, сработали силы противовоздушной обороны по украинским беспилотникам. Об этом в воскресенье, 16 ноября, сообщил Telegram-канал Shot.

— Местные жители рассказали, что услышали громкие звуки около 00:20. Всего было слышно от пяти до восьми взрывов над городом. В небе видны яркие вспышки и воет сирена воздушной опасности. По словам местных, ПВО отражает воздушную атаку украинских БПЛА, — говорится в публикации.

В настоящее время официальной информации о разрушениях и пострадавших нет.

15 ноября Вооруженные силы Украины при помощи БПЛА атаковали Волгоград. Обломки одного из них попали в квартиру многоэтажного дома, произошел пожар, сообщил Telegram-канал Mash. Уточняется, что всего жители слышали около десяти взрывов. Самые мощные из них раздались над Красноармейским районом.

Силы противовоздушной обороны ранее ликвидировали 36 украинских беспилотников над регионами России за вечер. Об сообщило Министерство обороны РФ.

