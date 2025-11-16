Shot: Серия взрывов прогремела в Новокуйбышевске Самарской области

Серия взрывов прозвучала в городе Новокуйбышевске Самарской области. По предварительным данным, сработали силы противовоздушной обороны по украинским беспилотникам. Об этом в воскресенье, 16 ноября, сообщил Telegram-канал Shot.
В настоящее время официальной информации о разрушениях и пострадавших нет.
15 ноября Вооруженные силы Украины при помощи БПЛА атаковали Волгоград. Обломки одного из них попали в квартиру многоэтажного дома, произошел пожар, сообщил Telegram-канал Mash. Уточняется, что всего жители слышали около десяти взрывов. Самые мощные из них раздались над Красноармейским районом.
Силы противовоздушной обороны ранее ликвидировали 36 украинских беспилотников над регионами России за вечер. Об сообщило Министерство обороны РФ.